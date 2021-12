Quali sono i videogiochi più venduti su Amazon nel 2021? Top 20 quasi tutta Nintendo

Amazon ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti dell'anno che sta per terminare, a dominare la Top 20 troviamo videogiochi Nintendo come Super Mario 3D World + Bowser's Fury ed i remake di Pokemon Diamante e Perla.

Per quanto possa sembrare strano nell'anno di uscita di giochi come Resident Evil Village, Deathloop, Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, nessuno di questi è riuscito ad entrare nella Top 20 dei videogiochi più venduti su Amazon nel 2021, una classifica interamente dominata da videogiochi Nintendo e giochi third party per Switch con una sola eccezione-

I videogiochi più venduti su Amazon nel 2021

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Just Dance 2022 Nintendo Switch Edition Animal Crossing New Horizons Pokemon Diamante Lucente The Legend of Zelda Skyward Sword Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros Ultimate The Legend of Zelda Breath of the Wild Metroid Dread Pokemon Perla Splendente Super Mario Odyssey New Pokemon Snap Minecraft Nintendo Switch Edition Just Dance 2021 Nintendo Switch Edition Luigi's Mansion 3 Super Mario Party Carnival Games per Nintendo Switch Super Mario Bros U Deluxe NBA 2K22 per PlayStation 4

L'unico gioco non Nintendo o per Nintendo Switch presente nella classifica di Amazon è NBA 2K22 per PlayStation 4 in ultima posizione, per il resto come detto la Top 20 è interamente dominata dalla casa di Kyoto, un risultato davvero notevole che testimonia come sul mercato fisico i giochi per Switch siano ancora molto richiesti dal pubblico.