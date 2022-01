I videogiochi più venduti in Italia a fine 2021: FIFA 22 e GTA V dominano

Quali sono stati i giochi più venduti in Italia negli ultimi giorni del 2021? IIDEA interviene in nostro aiuto per darci la risposta fornendoci le classifiche di vendita relative al periodo compreso tra il 27 dicembre e il successivo 2 gennaio 2022. E a dominare, senza grosse sorprese, sono nomi ben noti.

La Top 10 aggregata, che corrisponde esattamente a quella console, vede infatti FIFA 22 sul gradino più alto del podio, seguito a ruota da Grand Theft Auto V. In terza posizione troviamo invece F1 2021. Il titolo sportivo di Electronic Arts è sempre una garanzia (del resto FIFA 22 è stato il più venduto a Natale in UK), mentre il titolo Rockstar Games continua a non cedere un passo nonostante siano passati oltre 8 anni dal suo originale esordio sul mercato. Di seguito, ecco la classifica completa, specificando che i titoli con asterisco tengono conto delle sole vendite fisiche e non digitali:

FIFA 22 - PS4 Grand Theft Auto V - PS4 F1 2021 - PS4 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - PS4 Animal Crossing New Horizons (*) - Switch Mario Kart 8 Deluxe (*) - Switch Just Dance 2022 - Switch Marvel's Spider-Man - PS4 Call of Duty Vanguard - PS4 FIFA 22 - Switch

Si nota quindi un generale vantaggio di PlayStation 4, seguita a ruota da Nintendo Switch, mentre nessun gioco per Xbox o PS5 compare nella Top 10. Restando in tema, ecco anche i 10 giochi più venduti su PC a fine 2021.

Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Sekiro Shadows Die twice Football Manager 2022 Dark Souls III Jump Force Civilization VI The Sims 4 Monopoly Plus

Non perdetevi inoltre la top 20 dei giochi PS4 e PS5 più scaricati del 2021. Quali saranno i giochi a distinguersi maggiormente nel 2022? Tra un anno lo scopriremo.