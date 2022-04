Videogiochi, web e smartphone come la cocaina: TG1 parla della dipendenza tra i giovani

Un nuovo servizio del TG1 a cui ha partecipato Andrea Cangini, senatore di Forza Italia e componente della commissione Istruzione al Senato, ha affrontato il tema dei videogiochi e dell'utilizzo che i giovani fanno del web e degli smartphone.

Prendendo come spunto il libro "CocaWeb" scritto dallo stesso Cangini e incentrato sull'impatto che il web ha avuto sulla mente e sul corpo dei giovani, il servizio ha dipinto una relazione tossica e preoccupante che intercorrerebbe tra i ragazzi e i dispositivi tecnologici. Dopo aver interpellato neurologi, psicologi, pedagogisti e grafologi, Cangini ha rilevato che "gli effetti innescati dall'uso - che non può che degenerare in abuso - di social e videogiochi sono letteralmente identici a quelli della cocaina, che secerne l'ormone che trasmette la sensazione del piacere".

Cangini ha inoltre parlato di un aumento di casi di malattie e disagi mentali, aggressività e disturbi alimentari "sin da quando le console dei videogiochi sono entrate nelle case dei nostri figli e, soprattutto, dal 2007-2008 quando gli smartphone sono entrati nella loro disponibilità". Questo ha portato - secondo le sue ricerche - ad un abbassamento della capacità cognitiva ed una decrescita del quoziente intellettivo medio delle nuove generazioni, un fenomeno che non avrebbe precedenti nella storia.

"Chiunque di noi ha un figlio drogato nel senso tradizionale, sa di avere un problema e lo affronta", ha quindi proseguito Cangini tracciando un ulteriore parallelismo tra uso della tecnologia e della droga. "Tutti noi - io stesso - preferiamo non affrontare il problema dei nostri figli, che non sono meno drogati dal web rispetto alle droghe tradizionali, perché questo ci consente di non renderci responsabili".

Secondo Cangini, così come l'industria del tabacco investe per segnalare gli effetti nocivi del fumo, così dovrebbero fare le aziende tecnologiche per esplicitare i pericoli del web, dei dispositivi tecnologici e dell'effetto dipendenza innescato dal loro utilizzo. Trovate l'intervento integrale di Cangini seguendo questo link.