Black Panther di Electronic Arts potrebbe essere un open world in UE5?

Alcuni annunci di lavoro recentemente pubblicati da Cliffhanger Games, il nuovo videogioco di Black Panther in mano a EA, lasciano pensare che il titolo potrebbe essere un action RPG open-world in single player sviluppato su Unreal Engine 5.

Già tempo fa Jeff Grubb affermava che Black Panther sarebbe stato un open worlde e, dopo l'annuncio ufficiale di EA sull'esistenza del videogioco, ci si è domandati da subito se Black Panther fosse un gioco single player.

Stando alle ultime inserzioni di lavoro pubblicate, sembrerebbe proprio di sì. Cliffhanger Games, il nuovo studio di EA con sede a Seattle, ha infatti pubblicato degli annunci di lavoro da cui si evincono alcuni dettagli riguardanti Black Panther.

Il primo riguarda la ricerca di un Senior Game Designer, a cui viene richiesto di "Supervisionare l'implementazione creativa e tecnica di incontri, sistemi e attività in un gioco open world." Il secondo è dedicato a un Senior Software Engineer, il cui "ruolo principale sarà quello di lavorare a stretto contatto con i team di arte e design per creare, estendere e supportare le pipeline di creazione di contenuti basate su UE5".

Il terzo riguarda la ricerca di un Software Engineer, in cui si legge che si tratta di un gioco di ruolo d'azione che avrà un "sistema Open Story altamente innovativo". Questo lascia presagire che potrebbero esserci conversazioni interattive la cui direzione potrebbe essere influenzata dalle scelte di dialogo del giocatore.

La ricerca di questi elementi, di cui per ora Cliffhanger Games non ha dato conferma ufficiale, sembra tracciare il quadro di quella che sarà la struttura del videogioco di Black Panther. Non resta che attendere nuovi video e nuove informazioni ufficiali che confermino quanto indicato nelle offerte di lavoro.