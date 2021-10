Il videogioco di Demon Slayer esce anche su Nintendo Switch?

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi e sono in molti a chiedersi se gli sviluppatori abbiano previsto anche una versione per Nintendo Switch oppure no.

Sono tanti i giochi su anime e manga usciti su Nintendo Switch (pensiamo a Dragon Ball Z Kakarot o Dragon Ball Xenoverse 2) ma purtroppo tra questi non rientra almeno per il momento Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Il gioco sarà disponibile dal 15 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre non è prevista alcuna versione per Nintendo Switch.

Questo non vuol dire ovviamente che Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles non possa uscire sulla console ibrida di Nintendo nel prossimo futuro, semplicemente al momento non ci sono piani a riguardo da parte degli sviluppatori e del publisher SEGA.

Prodotto da CyberConnect2, il gioco è un picchiaduro che sembra in parte ispirarsi ai giochi della serie Naruto Shippuden (sviluppati dallo stesso team) con una componente action ancora più marcata e un comparto tecnico di buona fattura, con una grafica non troppo distante da quella dell'anime durante le sequenze cinematiche, almeno stando a quanto visto nei primi trailer.