Il videogioco di Demon Slayer per PS4 uscirà nel 2021, confermato l'arrivo anche su mobile

Questa mattina un leak ha svelato in anticipo Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan, primo gioco di Demon Slayer per PS4. Emergono ora i primi dettagli insieme all'annuncio di un secondo gioco dedicato però alle piattaforme mobile.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è il titolo del gioco in arrivo su PlayStation 4 nel 2021, pubblicato da Aniplex (lo sviluppatore non è stato reso noto: il progetto viene definito un "Demon Slaying Battle Action" che seguirà fedelmente la storia del manga, in queste ore è stato aperto il sito ufficiale giapponese, purtroppo avaro di informazioni.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Keppuu Kengeki Royale uscirà invece su iOS e Android presumibilmente sempre nel 2021, il gioco viene presentato dagli sviluppatori di Soleil come un "Asymmetrical Battle Style Survival Action", anche in questo caso nessun altro dettaglio è stato diffuso.

Su Weekly Jump non sono stati pubblicati screenshot dei due giochi ma solamente alcuni artwork promozionali, l'uscita è ancora lontana nel tempo, possiamo quindi ipotizzare un reveal completo nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne pensate di questi due progetti legati a Demon Slayer?