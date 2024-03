Qual è il videogioco di Dragon Ball più brutto mai creato? No, Evolution non conta

Abbiamo definito Dragon Ball Evolution come la cosa peggiore che sia mai successa ai videogiochi di Dragon Ball. Ma per quanto brutto fosse il tie-in per PSP del film omonimo, ci sono altre produzioni ancora che gli tengono compagnia.

Nel corso degli anni Dragon Ball ha avuto la sua dose di giochi orrendi: sebbene molti fan nostalgici abbiano comunque legato loro tanti ricordi, nomi come Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 o Dragon Ball GT Final Bout per la prima PlayStation meritano purtroppo menzione, così come opere di pessima fattura quali Dragon Ball Z Battle of Z, il primo Dragon Ball Z The Legacy of Goku e Dragon Ball Z For Kinect.

Se però dovessimo fare un nome che "trionfa" su tutti gli altri, quello è Dragon Ball Z Taiketsu per Game Boy Advance. Pubblicato tra il 2003 e il 2004 in tutto il mondo, la produzione Atari racchiude il peggio del peggio visto in decenni di giochi a tema Dragon Ball: controlli improponibili, animazioni legnose, un comparto audiovisivo imbarazzante e la totale mancanza di divertimento dovuta anche alla difficoltà nell'eseguire anche il più classico degli attacchi energetici. Basta una singola partita, se non addirittura un singolo match, per rendersi conto di quanto il titolo sviluppato da Webfoot Technologies sia inqualificabile, spingendo i giocatori a spegnere immediatamente il GBA e lanciare la cartuccia di gioco dalla finestra.

Dragon Ball Z Taiketsu non è solo uno dei picchiaduro più brutti mai creati, ma tiene testa anche allo stesso Dragon Ball Evolution per bruttezza. Il che è tutto dire.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card è uno dei più venduti di oggi.