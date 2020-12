Il videogioco del film Hunger Games esiste oppure no?

La trilogia di Hunger Games è diventata famosa ed apprezzata da un grandissimo numero di appassionati in tutto il mondo, grazie prima ai libri che ne compongono la saga, e poi alla loro trasposizione cinematografica, che ha contribuito ad aumentare il pubblico raggiunto dalla serie.

Nonostante il grande successo della trilogia, e un concept di base che probabilmente si sposerebbe molto bene con un’opera videoludica, non esiste ancora un videogioco ufficiale su licenza di Hunger Games. A cercare di sopperire a questa mancanza, però, ci ha pensato The Culling, un prodotto indie multigiocatore, pubblicato nel corso del 2016, che unisce componenti survival ad una formula che mette i giocatori all’interno di un'arena da cui uno solo può uscire vincitore: nel corso di una partita i partecipanti dovranno quindi sfruttare la raccolta delle risorse, il sistema di crafting e le proprie abilità per uscire indenni dagli scontri con gli avversari e vincere. The Culling è quindi un prodotto che, anche per le atmosfere ricreate nelle mappe e lo stile dell’arena, richiama fortemente le sensazioni provate in Hunger Games.

In alternativa, un intero genere di prodotti che potrebbero in qualche modo richiamare e avvicinarsi alla formula di Hunger Games è quello dei videogiochi Battle Royale, nei quali un determinato numero di giocatori, catapultati casualmente all’interno dell’arena di gioco a inizio partita, deve cercare di sopravvivere fino a rimanere l’unico in vita, e vincere così la partita, maniera del tutto simile a quanto accade all’interno dei giochi descritti nella saga di Hunger Games..