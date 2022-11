Un altro videogioco slitta al 2023: è un metroidvania in pixel art per PC e Switch

Dopo il rinvio al 2023 di Hogwarts Legacy e di tanti altri titoli, un nuovo videogioco si unisce quest'oggi alla già folta schiera di progetti posticipati al prossimo anno: ci riferiamo a 9 Years of Shadows, l'intrigante metroidvania in pixel art destinato ad approdare su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.

A darne notizia è Miguel Hasson: il Direttore Creativo degli studi Halberd spiega ai numerosi backer di Kickstarter che "centinaia di persone hanno potuto provare 9 Years of Shadows nel corso degli ultimi eventi come il PAX o con la demo dello Steam Next Fest. Abbiamo ricevuto feedback immensamente preziosi e siamo felici dell'entusiasmo con cui avete accolto il nostro gioco, per questo vogliamo assicurarci di essere pienamente all'altezza di simili aspettative".

Originariamente previsto al lancio 'entro fine 2022' su PC, 9 Years of Shadows vedrà invece la luce 'nel corso del 2023' tanto su PC quanto su Nintendo Switch, anche se in quest'ultimo caso, è bene sottolinearlo, era già nota da tempo l'intenzione degli studi Halberd di provvederne alla commercializzazione nel 2023.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che 9 Years of Shadows è un action adventure che cala gli appassionati di metroidvania nei panni di Europa, una guerriera chiamata a compiere un lungo viaggio insieme al suo compagno spettrale Alpino per spezzare la maledizione che ha colpito la sua civiltà un tempo fiorente.

L'ultimo video di 9 Years of Shadows ci permette di familiarizzare con le atmosfere 'fantasy-mitologiche' del titolo e ci offre uno spaccato dell'esperienza da vivere nell'esplorazione degli scenari in pixel art e nei combattimenti contro i boss.