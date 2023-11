Quante volte viene pronunciata la parola Fuck in GTA 5?

Chiunque abbia giocato Grand Theft Auto 5 sa bene quanto il titolo Rockstar Games si lasci andare spesso e volentieri a qualche volgarità durante i dialoghi. Ma quante sono con esattezza le parolacce pronunciate nel quinto capitolo della serie?

Per quanto assurdo possa sembrare, c’è qualcuno che ha deciso di tenere il conto del numero esatto in cui qualcuno ha detto ‘fuck’ nel corso dell’avventura firmata Rockstar Games. Stiamo parlando dello YouTuber il cui canale prende il nome di TheMediocreScot, che ha pubblicato qualche tempo fa un video in cui è possibile scoprire tutte le volte in cui i personaggi pronunciano questo tipo di parole.

Stando al conto del content creator, in Grand Theft Auto 5 vengono pronunciate 1.018 volte le cosiddette F-word, ossia le parolacce che iniziano con la lettera f. Si tratta di una cifra piuttosto generosa, soprattutto se si considera che supera in numero le parolacce presenti in South Park - Il film: più grosso, più lungo & tutto intero, la pellicola legata alla serie che non ci va molto leggera quando si tratta di volgarità.

In attesa di poter scoprire se in Grand Theft Auto 6 Rockstar Games deciderà di avere un approccio più ‘leggero’, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli in merito all'evento Viaggi Sballati e ai Contratti Confidenziali di GTA Online.