Viewfinder arriva su PS5 e PC: il puzzle game sulle orme di The Witness

Per la felicità dei giocatori che hanno amato gli enigmi di The Witness, dai Day of the Devs arriva un trailer dedicato a Viewfinder, nuovo e promettente puzzle game per PC e console.

Al momento in sviluppo presso le fucine creative di Sad Owl Studios, il titolo si era mostrato per la prima volta in occasione dei The Game Awards dello scorso anno. A distanza di circa sei mesi da quell'appuntamento, gli autori hanno nuovamente alzato il sipario sullo strano e surreale mondo che attende i giocatori all'interno di Viewfinder.

Come illustrato dal trailer condiviso sul palco dei Day of the Devs - e che trovate in apertura a questa news -, il puzzle game offre in dotazione al protagonista una macchina fotografica con la quale immortalare porzioni di mondo. Compiuta questa semplice operazione, sarà possibile utilizzare le polaroid prodotte per modificare lo scenario. Sovrapponendo scatti e realtà si apriranno nuovi mondi da esplorare, stracolmi di segreti.

Per dare forma a Viewfinder, gli autori hanno tratto ispirazioni dai luoghi più disparati del nostro mondo, spaziando tra Europa, Giappone e isole Fiji. Per risolvere questi enigmatici puzzle, gli appassionati non dovranno attendere molto: l'opera di Sad Owl Studios approderà il prossimo 18 luglio 2023 su PC e PlayStation 5.