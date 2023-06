Viewfinder: dopo la demo su PlayStation, la prova gratuita sbarca su Steam

Nella giornata di oggi è tornato lo Steam Next Fest con un mare di demo per tutti i giocatori. Le prove gratuite in uscita nel corso della settimana andranno a caratterizzare un evento attesissimo dalla community videogiocatrice, soprattutto per la presenza di progetti molto interessanti da scoprire grazie allo Steam Next Fest di quest'anno.

Pochi giorni fa è giunta la notizia della disponibilità della demo di Viewfinder sul PS Store ma, con un annuncio a sorpresa, i ragazzi di Sad Owl Studios e Thunderful Publishing hanno annunciato l'approdo della prova gratuita anche su Steam. L'uscita del progetto che sfida la percezione degli utenti si fa sempre più vicina, con il 18 luglio 2023 dietro l'angolo.

Eppure, da oggi è possibile mettere le mani in anteprima su Viewfinder, il titolo che attirerà senza alcun dubbio l'interesse degli amanti dei platform rompicapo: "Sfida la percezione, ridefinisci la realtà e rimodella il mondo che ti circonda grazie a una fotocamera istantanea. [...] Ridefinisci la realtà. Non limitarti alle fotografie, dai vita a quadri, disegni, screenshot e cartoline, mentre rimodelli il mondo...". Le premesse sono alquanto ammalianti, complice la narrazione fortemente improntata sul giocatore che farà in modo di offrire un'esperienza accessibile sia a chi punta solo sulla componente ludica che a chi ricerca una storia avvincente e ricca di sorprese.