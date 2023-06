Viewfinder: il puzzle multidimensionale ha una data ed è in Demo su PC e PlayStation

Thunderful e gli studi Sad Owl ci immergono nelle atmosfere dell'originale puzzle adventure Viewfinder confezionando un video che ne fissa la data di lancio e conferma la disponibilità di una Demo su PC, PS4 e PlayStation 5.

Presentato ufficialmente nel pre-show dei The Game Awards 2022, Viewfinder è un'esperienza interattiva a tinte pastello che promette di 'offrirci una nuova prospettiva' sui puzzle game in prima persona.

Il nostro alter-ego potrà infatti servirsi della sua macchina fotografica speciale per manipolare lo spazio-tempo e modificare l'ambiente circostante trasformando ogni scatto in vere e proprie opere tridimensionali. Oltre alle istantanee scattate con la fotocamera, il giocatore potrà sfruttare il potere multi-dimensionale del personaggio per tuffarsi negli universi artistici di dipinti, disegni e graffiti.

Il nuovo video degli studi Sad Owl ci offre un piccolo antipasto delle infinite possibilità creative offerte dalle abilità multidimensionali del protagonista di Viewfinder. Sempre grazie al nuovo trailer scopriamo che il puzzle adventure di Thunderful Games verrà lanciato il 18 luglio su PC, PS4 e PlayStation 5, una Demo disponibile già da oggi, giovedì 8 giugno, su Steam e PlayStation Store come parte delle iniziative legate al Summer of Games con tante Demo gratis.