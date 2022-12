Viewfinder: svelato il nuovo puzzle adventure per PC e PlayStation 5

Il pre-show dei The Game Awards 2022 fa da sfondo all'annuncio di Viewfinder, un puzzle adventure sviluppato e prodotto da Thunderful Games e destinato ad approdare nel 2023 su PC e PlayStation 5.

Le scene di gameplay proposteci da Thunderful in occasione dei TGA 2022 ci restituiscono l'immagine di un progetto che promette di 'offrirci una nuova prospettiva' sui puzzle in prima persona. Il nostro alter-ego può infatti servirsi della sua macchina fotografica per modificare l'ambientazione trasformando gli scatti (come pure i dipinti e i disegni reperiti esplorando lo scenario) in opere tridimensionali.

Il comparto grafico di Viewfinder, con le sue atmosfere placide e la vegetazione a tinte pastello, non può che rimandarci alla memoria i variopinti biomi di The Witness. Il lancio del nuovo puzzle adventure di Thunderful Games è previsto nel 2023 su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

Prima di lasciarvi ai commenti, e al filmato di annuncio di Viewfinder, vi ricordiamo che nel ricco pre-show dei Game Awards 2022 sono stati confermati i rumor sull'arrivo di Returnal nel 2023 su PC ed è stata annunciata in video la data di lancio ufficiale di Atomic Heart su PC, console e Game Pass.