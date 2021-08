Vigil: tutti i dettagli sul gioco horror che si ispira a Resident Evil

Tra i numerosi progetti attualmente in lavorazione e fortemente ispirati ai primi capitoli di Resident Evil troviamo anche Vigil, survival horror che sta diventando sempre più interessante.

Come potete leggere anche nella nostra anteprima di Vigil, il gioco non è in sviluppo presso un vero e proprio un team e a lavorare al progetto troviamo un solo ed unico sviluppatore: MoonGlint. Ciò non sta fungendo da ostacolo al titolo, che grazie all'impegno dello sviluppatore sta compiendo enormi passi in avanti sia per quello che riguarda il comparto tecnico che per quanto concerne il gameplay, che riprende in maniera piuttosto fedele le meccaniche e le armi presenti anche nei primissimi episodi della serie Capcom. Il gioco sfrutta l'Unreal Engine 4 e, sebbene non vanti una grafica all'altezza delle produzioni moderne, riesce a difendersi grazie ad una discreta modellazione poligonale e all'uso di svariati effetti grafici.

Prima di lasciarvi al video dedicato a Vigil che abbiamo da poco pubblicato sul nostro canale YouTube, vi ricordiamo che sempre sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Tormented Souls, altro progetto ispirato a Resident Evil che sta ricevendo sempre più attenzioni da parte degli appassionati del genere.