Vigilance 2099: tra Blade Runner e Cyberpunk, scopriamo l'action RPG in Unreal Engine 5

Dopo un primo teaser poco entusiasmante, il piccolo team di Envoidant Studios è tornato alla carica ripresentando con coraggio Vigilance 2099, il proprio titolo d'esordio in Unreal Engine 5 ispirato a Blade Runner e Cyberpunk. Scopriamolo assieme.

Gli sviluppatori sono riusciti a riacciuffare l'attenzione dei videogiocatori ufficializzando il passaggio all'Unreal Engine 5 e presentando un gameplay teaser di Vigilance 2099 molto più convincente. Una mossa che si è rivelata azzeccata, dal momento che la loro intenzione è quella di pubblicizzare il prossimo avvio di una campagna Kickstarter, con la quale cercheranno di racimolare il denaro necessario per completare lo sviluppo di un'opera che trae diretta ispirazione dall'immaginario cyberpunk dipinto dal maestro William Gibson, senza farsi mancare qualche strizzatina d'occhio a Blade Runner e al 2077 di CD Projekt RED.

Vigilance 2099 è un action RPG in prima persona che metterà i giocatori nei panni di nei panni di un cacciatore di taglie nella caotica e uggiosa Prey City - che tra automi, ologrammi e macchine volanti sembra avere tutte le carte in regola per conquistarci. Ambizioso anche l'impianto ludico, che prevede la possibilità di percorrere diverse strade per completare gli incarichi, lasciando ai giocatori ampia libertà di approccio. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel Video Speciale che potete visionare comodamente in cima a questa notizia e nell'anteprima di Vigilance 2099 curata da Michelangelo Casto.