Vigilance 2099, tra Prey 2 e Blade Runner: l'Indie cyberpunk in Unreal Engine 5

Tra l'acclamato It Takes Two, l'ottimo Cris Tales, o, ancora, il suggestivo Ender Lilies: Quietus of the Night, anche il 2021 sta regalando al pubblico un'interessante selezione di gemme Indie.

Con il settore indipendente sempre più protagonista del mercato, Kickstarter si è trasformato in una vetrina di assoluto rilievo per i piccoli team di sviluppo. Ed è proprio al crowfunding che guardano con fiducia gli autori di Vigilance 2099, interessante Action RPG in terza persona ambientato in un open-world di matrice fortemente cyberpunk. Presentatosi con il trailer che trovate in apertura a questa news, l'avventura single player cita tra le proprie fonti d'ispirazione principali l'immortale Blade Runner e Prey 2.



Nei panni di un cacciatore di taglie, il giocatore dovrà farsi strada tra le soffocanti vie di Prey City, un futuristico dedalo di corruzione e criminalità. Per catturare l'obiettivo, si potrà scegliere di evitare l'utilizzo di mezzi "estremi", ma gli utenti meno caritatevoli potranno trovare a disposizione un vasto arsenale di armi, potenziamenti cibernetici e strumenti di ricerca. Ciliegina sulla torta, Vigilance 2099 promette di mettere a disposizione dei cacciatori anche macchine in grado di librarsi in volo tra gli sfavillanti grattacieli di Prey City.



Realizzato in Unreal Engine 5, Vigilance 2099 sarà presto protagonista di una campagna Kickstarter. Nel frattempo, è possibile aggiungere l'Indie alla propria Wishlist su Steam.