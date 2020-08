Vigor arriva anche su PS5 e PlayStation 4 nel 2020; presto free-to-play su Switch

Bohemia Interactive, studio di sviluppo ceco particolarmente noto per Arma e DayZ, ha annunciato che pubblicherà lo sparatutto free-to-play Vigor su PlayStation 4 il prossimo 25 novembre e su PlayStation 5 nel corso delle festività natalizie di quest'anno.

In aggiunta, la versione per Nintendo Switch, accessibile dallo scorso luglio solamente acquistando il Founder's Pack al prezzo di 19,99 euro, diventerà free-to-play a partire dal 23 settembre. Per dovere di completezza, segnaliamo che Vigor è giocabile gratuitamente anche su Xbox One, prima piattaforma sulla quale è stato pubblicato nell'agosto del 2019.

Per chi non lo sapesse, Vigor è un videogioco looter shooter free to play ambientato in una Norvegia postbellica. Nel mondo immaginato dagli sviluppatori di Bohemia Interactive, l'Europa è stata devastata da una guerra nucleare e il paese scandinavo è diventato l'ultimo terreno di battaglia. Il gioco si configura come un multiplayer survival fortemente incentrato sul loot e sulla gestione del rifugio, da ampliare con tutti i materiali raccolti durante le partite. Il concept è piuttosto interessante, ma lo stesso non può dirsi dell'esecuzione, visto che la produzione presenta un bel po' di sbavature. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Vigor.