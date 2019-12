Vigor: il free to play disponibile solo su Xbox riceve il primo pass stagionale

Continua a ricevere il supporto da parte degli sviluppatori Vigor, il survival degli autori di DayZ disponibile gratuitamente da questa estate in esclusiva su Xbox One.

Uno degli ultimi aggiornamenti di Vigor ha infatti introdotto la Stagione 1, intitolata Survivalisti, grazie alla quale il team di sviluppo punta a sistemare uno degli aspetti più criticati del gioco, ovvero il sistema di progressione. Grazie al nuovo Pass Stagionale i giocatori potranno ottenere tantissime ricompense, tra le quali troviamo progetti per le armi, emote, costumi e strumenti utili in combattimento. Ogni azione compiuta in gioco darà inoltre ai giocatori dei punti esperienza utili ad avanzare nel pass e ad ottenere sempre più ricompense.

Ovviamente non poteva mancare un tocco natalizio anche nel mondo di Vigor e, per questo, è ora possibile imbattersi in alcune aree ricche di addobbi natalizi e pacchetti regalo contenenti oggetti utili alla sopravvivenza.

Vi ricordiamo che Vigor è disponibile al download in forma completamente gratuita in esclusiva su Xbox One e Xbox One X, console sulla quale gode di alcune ottimizzazioni come il supporto alla risoluzione 4K. È inoltre possibile avviare il download direttamente dalla propria console o da remoto attraverso il sito web ufficiale del Microsoft Store.