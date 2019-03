Vigor, nuovo gioco degli autori di DayZ, arriva quest'estate in esclusiva su Xbox One

Bohemia Interactive, software house nota ai più per il survival open world DayZ (da alcuni mesi disponibile in versione definitiva dopo 5 anni di Early Access), ha confermato la finestra di lancio di Vigor, nuovo titolo previsto esclusivamente su Xbox One su cui lo studio di sviluppo sta riversando i suoi sforzi creativi.

Il gioco, che attualmente risulta già disponibile tramite il programma Game Preview della console Microsoft, è recentemente stato protagonista di un free weekend a cui hanno parte 66.000 giocatori circa. È stata questa l'occasione giusta per gli sviluppatori per mettere a fuoco quali fossero i punti forti di Vigor, e in quali aspetti dovranno invece continuare a lavorare per rifinire e arricchire ulteriormente il prodotto.

Come leggiamo da un aggiornamento pubblicato sul blog di Bohemia Interactive, da qui alla pubblicazione definitiva del gioco gli sviluppatori hanno già in programma di aggiungere tutta una serie di miglioramenti tecnici e funzionalità aggiuntive, tra cui: movimenti e shooting più fluidi, interazioni migliorate, localizzazioni, sfide giornaliere, nuove armi, una t-shirt Founder Pack per coloro che già stanno supportando il titolo, e molto altro ancora.

Tutto ciò sarà pronto entro la release ufficiale del gioco, prevista per questa stagione estiva. In occasione dell'annuncio, Bohemia Interactive ha pubblicato un nuovo, apposito trailer dedicato a Vigor che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che il titolo si presenta come un survival ambientato in una visione distopica dell'Europa: in particolare, il giocatore agirà all'interno di una versione fittizia della Norvegia del 1991 in cui la civilizzazione è ormai sul viale del tramonto. Saranno presenti partite da 8 fino a 16 giocatori in cui l'obiettivo primario sarà quello di raccogliere il maggior numero di risorse e munizioni per riuscire a sopravvivere.