Vigor: lo sparatutto free-to-play dagli autori di DayZ arriverà su Nintendo Switch

Tra i tanti annunci arrivati oggi in casa Nintendo, Bohemia Interactive ha svelato che il gelido sparatutto free-to-play Vigor arriverà su Switch entro il prossimo autunno, anticipato da una closed beta che si svolgerà dal 9 al 16 Aprile.

Petr Kolar, lo sviluppatore a capo del progetto, ha dichiarato: "Dopo il periodo che Vigor ha trascorso in esclusiva su Xbox, riteniamo che sia il momento giusto per fare un altro passo e portare la Norvegia post-bellica ad una base di giocatori più ampia. Questo è il primo passo di Vigor su Nintendo Switch". Il porting potrà contare su alcune caratteristiche chiave tra cui la possibilità di effettuare partite dai sei ai dodici giocatori, recuperare risorse e oggetti di valore ed infine costruire il proprio rifugio e il proprio equipaggiamento vitale con il fine di diventare un coraggioso esploratore della Norvegia post apocalittica.

Gli autori di DayZ hanno anche annunciato l'arrivo della terza stagione per i giocatori di Xbox One. Prima di lasciarvi al nuovo trailer per Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Vigor per la console di casa Microsoft.