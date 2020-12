Vigor: lo sparatutto gratis free to play è disponibile ora su PS4

Vigor, lo sparatutto gratis di Bohemia Interactive, è disponibile ora anche su PlayStation 4 dopo aver debuttato su Xbox One nei mesi scorsi in esclusiva temporale, in attesa che il gioco arrivi anche sulle console di nuova generazione.

Sopravvivi all’apocalisse. Vigor è un videogioco looter shooter free to play ambientato in una Norvegia postbellica. Spara e ottieni bottino all’interno di partite ricche di tensione. Costruisci il tuo rifugio e l’attrezzatura per sopravvivere. Sfida gli altri giocatori in varie modalità di gioco. Gioca per conto tuo o combatti insieme ad altri.

Sul PlayStation Store potete scaricare Vigor gratis per PS4, presto Vigor arriverà anche su PS5 e diventerà free to play su Nintendo Switch, attualmente infatti la versione per la console ibrida di Nintendo è in vendita sull'eShop con lo speciale Founder's Pack al prezzo di 19,99 euro. Lanciato in esclusiva su Xbox One nel 2019, il gioco ha faticato a riscuotere il successo sperato, chissà che l'approdo su PlayStation 4 e PS4 PRO non possa garantire una nuova ondata di giocatori a questo shooter sviluppato dagli autori della serie bellica ArmA.

