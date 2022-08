Vikings on Trampolines: dagli autori di Owlboy un folle platform cooperativo

In anticipo rispetto alla World Premiere degli autori di Owlboy prevista per la Gamescom 2022, i ragazzi degli studi D-Pad preferiscono ritagliarsi adesso lo spazio mediatico per l'annuncio ufficiale di Vikings on Trampolines, un "funambolico" platform cooperativo con protagonisti dei vichinghi salterini.

Il nuovo progetto sfornato dalle fucine digitali di D-Pad sarà incentrato sulle peripezie compiute da un manipolo di vichinghi chiamato a compiere un lungo viaggio per salvare il proprio regno da una minaccia incombente.

Lungo il cammino intrapreso dai quattro guerrieri, gli esponenti più coraggiosi del clan vichingo dovranno cimentarsi in una serie di sfide platform dalla difficoltà crescente e darsi alla pazza gioia in tanti minigiochi con comandi accessibili.

Il piatto forte dell'esperienza di gioco sarà ovviamente rappresentato dai trampolini disseminati in uno scenario squisitamente ricostruito in pixel art: non mancheranno nemmeno le battaglie con i boss, le gare di salti e le sfide a tempo per decretare il vichingo più "elastico" del clan!

Il video di annuncio confezionato da D-Pad ci informa che il lancio di Vikings on Trampolines è previsto più avanti nel 2022: al momento, l'unica piattaforma indicata è il PC, ma non sappiamo se il "platform saltellante" degli autori di Owlboy sia destinato ad approdare anche su console come PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.