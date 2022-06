Il Villaggio dei Lama di Minecraft diventa un LEGO: già disponibile il set

Dopo il Castello di Ghiaccio LEGO a tema Minecraft, LEGO® propone un altro set legato al titolo di Mojang. Si tratta del Villaggio dei Lama, che può essere acquistato nei LEGO Store, sul sito ufficiale di Lego e nei migliori negozi di giocattoli sparsi per il paese.

Composto da 1252 pezzi, il Castello dei Lama ha un costo di 129,99 Euro e come spiegato dallo stesso produttore è in grado di combinare le avventure di Minecraft con la creatività dei mattoncini. Al suo interno sono disponibili diversi personaggi di Minecraft, ovvero un pastore di lama, un cavaliere lama, un abitante del villaggio della savana, un abitante del villaggio fabbro, un saccheggiatore, un vendicatore, un lama, un piccolo di lama ed una pecorella.

Questo set apre le porte a vari modi di giocare: all’esterno oltre agli animali di cui prendersi cura sono presenti sei moduli personalizzabili che possono essere posizionati ovunque intorno al lama. Inoltre, è possibile inventare giochi di ruolo in diverse stanze. Insomma, le possibilità sono davvero sconfinate.

Il set misura 31cm in altezza, 30cm in larghezza e 30cm di profondità.



Si tratta di un set versatile ed allo stesso tempo estremamente divertente, che non può mancare nella collezione dei tantissimi giocatori di Minecraft.