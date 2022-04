Villarreal come il Senzaluce: il Bayern Monaco sconfitto diventa un drago di Elden Ring!

La storica semifinale di Champions League conquistata dal Villarreal ai danni del Bayern Monaco nel doppio confronto con i detentori della Bundesliga viene celebrata dal club castigliano con un esilarante meme che cita, ebbene sì, il kolossal soulslike Elden Ring.

Dopo trascorso la notte a festeggiare la qualificazione al prossimo turno di Champions League, i curatori dei social del Villarreal hanno ripreso la scena di un combattimento tra il Senzaluce e un drago dell'Interregno per rappresentare metaforicamente l'impresa compiuta dalla squadra spagnola contro la ben più quotata corazzata tedesca.

Il meme pizzica così le corde degli appassionati di calcio, e di videogiochi, paragonando il passaggio del turno del Villarreal alla soddisfazione provata dagli emuli del Senzaluce dopo essere riusciti a portare a termine una sfida contro un "grande nemico" di Elden Ring.

Non serve scomodare FIFA 22 o Pro Evolution, d'altronde, per ricordare quanto possa essere forte il legame tra i cultori di calcio e i patiti di videogiochi: nell'agosto dello scorso anno, ad esempio, i social del Real Betis presentarono al proprio pubblico il nuovo acquisto Pezzella con uno spassoso video in stile GTA San Andreas.