Vince Zampella: il CFO di Electronic Arts illustra il nuovo ruolo del fondatore di Respawn

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Electronic Arts, il Chief Financial Officer dell'azienda, Blake Jorgensen, ha espresso il suo parere sul ruolo che assumerà Vince Zampella nella sua nuova avventura presso gli studi EA DICE di Los Angeles.

Nel raccontare agli azionisti di EA il nuovo incarico del cofondatore del team di Respawn Entertainment, Jorgensen ha confermato che Zampella continuerà a lavorare in Respawn e che il suo nuovo impegno presso DICE Los Angeles in qualità di supervisore deve essere vista come un'occasione per attirare le risorse necessarie a dare forma ai suoi nuovi progetti.

Quanto al rapporto tra Vince Zampella e i vertici di Electronic Arts, il CFO del colosso videoludico statunitense sottolinea come "siamo molto entusiasti di lui e di tutto il suo team per come si sono integrati nell'azienda. Non è mai facile essere una piccola compagnia e farsi acquisire da una più grande, e penso che i ragazzi di Respawn abbiano scoperto che non siamo poi così cattivi e che è divertente lavorare con noi che siamo notoriamente dei... 'bad boys'. Scusate, non volevo dire 'boys' perchè Laura (si presume in riferimento a Laura Miele, capo degli EA Studios, ndr) è davvero una brava ragazza... o meglio, signora!".

Con queste dichiarazioni, Jorgensen ribadisce così che Vince Zampella non lascerà Respawn e che, di conseguenza, continuerà a dirigere la compagnia californiana che ha dato forma, tra gli altri, a Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order.