Vince Zampella ha una nuova sfida per il 2020: cambiare il volto di DICE Los Angeles

Vince Zampella, co-fondatore di Respawn Entertainment, ha rivelato la sua nuova sfida professionale del 2020: l'imprenditore assumerà la guida di DICE Los Angeles con l'obiettivo di cambiare volto alla compagnia e trasformarla in un studio autonomo.

Al momento DICE Los Angeles si occupa di fornire supporto alla sede svedese di DICE lavorando su vari aspetti di progetti come Battlefield e Star Wars Battlefront. In futuro però le cose cambieranno, Zampella ha in mente un rebrand completo che includa un nuovo nome, un logo e una mission aziendale differente, focalizzata sullo sviluppo di progetti originali.

"Voglio che le persone siano fiere di lavorare per questo studio. Al momento quando si pensa a DICE LA si pensa ad uno studio di supporto per gli autori di Battlefield ma ho in mente un rebranding che cambierà fortemente questa situazione."

Zampella chiarisce che nonostante il suo nuovo impiego non lascerà Respawn e continuerà anzi a supportare lo studio da lui fondato. Stig Asmussen (direttore di Star Wars Jedi Fallen Order) continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile della direzione narrativa mentre Chad Grenier supervisionerà Apex Legends come fatto fino ad oggi, infine Peter Hirschmann si occuperà dei progetti VR dello studio come Medal of Honor Above and Beyond.