Vinci una console PlayStation 5 con il concorso PS5 Be The First

Sony Interactive Entertainment Italia e PlayStation Italia presentano il contest PS5 Be The First che permetterà ad un fortunato giocatore italiano di vincere una console PlayStation 5, ecco come funziona.

"Chi sarà il primo a vincere la Console PlayStation 5? Un caveau inespugnabile. Una corsa contro il tempo. E 5 enigmi da risolvere. Seguici per non perderne neanche uno e partecipa dal 12 novembre."

Sul sito PS5 Be The First è possibile inserire i singoli indizi reperibili sui canali social di PlayStation Italia, sulle pagine di Everyeye.it e sui siti di rivenditori come Mediaworld e Unieuro, il primo che riuscirà ad aprire il caveau inserendo correttamente tutti i codici ottenuti con la soluzione degli enigmi si aggiudicherà una console PlayStation 5 completa di codici gioco e accessori tra cui DualSense, Telecamera HD, Telecomando e Cuffie Pulse 3D, oltre alle versioni digitali di Demon's Souls Remake, Sackboy A Big Adventure, Destruction All-Stars e Marvel's Spider-Man Miles Morales.



State tranquilli, anche se non arriverete primi potrete comunque partecipare all'estrazione di una seconda PS5 in palio. Il concorso è valido fino al 19 novembre, l'estrazione finale avverrà entro il 30 novembre, regolamento completo disponibile online... siete carichi e pronti per una nuova sfida? Presto riceverete tutte le indicazioni utili per scovare l'indizio nascosto sulle nostre pagine.



Nota Bene - Everyeye.it è partner dell'iniziativa promozionale PS5 Be The First.