Gioca con gli Eyechievement, Vinci PS4 PRO Million Edition e cinque magliette di Everyeye!

È ufficialmente partito il concorso di Everyeye.it che mette in palio una PS4 PRO 500 Million Edition e cinque magliette ufficiali del nostro network. Il concorso è basato sulla raccolta di 7 Eyechievement speciali, gli obiettivi che potete sbloccare navigando sulle nostre pagine e leggendo i nostri contenuti.

COSA SONO GLI EYECHIEVEMENT?

Gli Eyechievement rappresentano un sistema di "gamification" per tutti gli iscritti al sito: spulciando la nostra produzione editoriale, scrivendo commenti e partecipando alle attività della community sbloccherete “trofei” che vi permetteranno di aumentare il livello del vostro profilo. Ci sono Eyechievement legati al numero di recensioni che avete letto, al numero di video che avete guardato, al numero di condivisioni social che avete effettuato.

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO?

Per partecipare al concorso dovrete sbloccare 7 Obiettivi speciali che renderemo disponibili sulle nostre pagine nel corso delle prossime settimane. Con con essi vogliamo invitarvi a scoprire le iniziative editoriali presenti sul nostro sito e farvi conoscere meglio la struttura del nostro portale. Per partecipare all'estrazione dei premi dovrete ottenere SETTE di questi obiettivi.

Niente paura se vi allontanate per qualche tempo, magari in vista delle vacanze di Natale: una volta attivi, questi obiettivi potranno essere sbloccati liberamente, anche tutti insieme l'ultimo giorno del concorso. L'iscrizione potrà essere fatta fino al 4 febbraio 2019 sulla pagina ufficiale del concorso: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

Quando avrete sbloccato tutti e 7 gli obiettivi nella pagina del contest si aprirà il box per l'iscrizione al concorso.

COME TROVARLI?

Pensate a questo contest come ad una caccia al tesoro: ogni settimana vi daremo qualche indizio per sbloccare gli obiettivi speciali. I primi due obiettivi sono disponibili da subito. I successivi si sbloccheranno uno a settimana, per le successive 5 settimane. Gli indizi saranno pubblicati sotto forma di notizie (come questa) e saranno tutti raccolti nella pagina del concorso, qui: http://www.everyeye.it/concorsi/eyechievement/

I PRIMI DUE OBIETTIVI SONO GIA' DISPONIBILI!

Il primo si chiama M-Eye Opinion: nelle scorse settimane abbiamo attivato un sondaggio speciale per raccogliere i vostri feedback, e ci piacerebbe che partecipaste. Trovarlo non dovrebbe essere difficile, vi basta dare un'occhiata alla nostra homepage... ma visto che vogliamo davvero la vostra opinione, eccovi un aiuto sotto forma di link.

Il secondo si chiama Like a PRO: Visto che il primo premio è una PlayStation 4 PRO, abbiamo pensato di ricordare il momento in cui la prima console mid-gen è stata lanciata sul mercato. Dovrete cercare uno specifico articolo: sarà quello di presentazione oppure la recensione?

Usate pure la funzione di ricerca presente inalto a destra per facilitarvi il compito. Iniziate a scrivere il nome della console e vedrete che il sistema di auto-completamento vi darà una mano per cercare la scheda giusta.

Da lì, trovare recensioni e speciali su PS4 PRO e dovrebbe essere molto semplice.... Ovviamente, se avete scoperto le pagine da visitare per ottenere gli obiettivi, potete dare qualche suggerimento agli altri partecipanti. Lo spazio dei commenti è a vostra disposizione.



Lo sblocco degli obiettivi è quasi immediato e sarà notificato con un banner grafico nella parte alta del sito. Se non lo vedete, non disperatevi, controllate prima nella vostra pagina profilo tutti gli obiettivi che avete sbloccato. Per raggiungere la vostra pagina profilo potete anche cliccare qui.



Vi ricordiamo ancora che il regolamento completo è presente a questo indirizzo: Regolamento Concorso Eyechievements



Il totale valore montepremi è di 514,99 Euro

1° Premio una Playstation 4 PRO 500 MILLION EDITION

4-6° Premio: 1 maglietta brandizzata Everyeye.it

Buon divertimento sulle nostre pagine, e buona fortuna!