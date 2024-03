Vinci un weekend da pro-gamer nella Gaming House Macko a Monopoli con HYPE Summoner Path

Te la cavi a giocare a LoL? Ti piacerebbe vincere una weekend nella fantastica Gaming House dei Macko nella splendida cornice di Monopoli, una delle località di mare più belle della Puglia? Puoi unire l'utile al dilettevole, perché si vincono anche 2 giorni di full immersion con i migliori coach e giocatori italiani di LOL. Iscriviti al concorso! Ma se vuoi saperne di più, continua a leggere.

Si scrive HYPE Summoner Path, si legge weekend da pro-gamer

Il concorso si chiama HYPE Summoner Path. Per semplificare d'ora in poi la chiamiamo HSP, che fa anche molto figo. Se non hai ancora un conto HYPE puoi creare un account HYPE con 25 euro di bonus usando il codice EVERYHYPE2 . Dopo aver effettuato una ricarica di 50€ sul conto riceverai il codice univoco da inserire in fase di registrazione alla HSP.

Ovviamente, se hai già un conto HYPE ti basterà richiedere il codice di accesso personale ed ottenuto il codice potrai iscriverti al concorso e provare a vincere il weekend da pro-gamer.

HSP: inizia la sfida!

Hai inserito il codice, sei registrato alla HSP e hai collegato il tuo account di LoL: ora inizia davvero il tuo Path-to-Pro: un percorso con obiettivi da superare e livelli da sbloccare. Per ogni task superato ti viene assegnato un punteggio e potrai avanzare nella classifica generale.

I livelli di difficoltà sono tre

Beginner

Intermediate

Advanced

Al termine di ogni livello sbloccherai una serie di video tutorial in cui i coach e pro-player di Macko Esports ti faranno scoprire altri segreti e trucchi esclusivi per migliorare le tue prestazioni in League of Legends.

La vacanza dicevi!

Avanzando nella classifica generale e completando alcuni obiettivi speciali si guadagnano punti preziosi per accedere ai premi del concorso... e partiamo dal super premio: un soggiorno di due notti nella Gaming House Macko Esports a Monopoli, per sperimentare la vita del pro-player e mettersi alla prova grazie al supporto dei coach con esperienza decennale che hanno portato i Macko a vincere ripetutamente i campionati italiani. Stiamo parlando della serie A qui, ragazzi! Ti ricordo che i premi sono a disposizione anche di chi è una schiappa a LoL. Ma Come? Sì, perché, oltre a chi ha più punti in classifica, vinceranno anche coloro che verranno estratti alla fine della HSP, il 24 maggio! Non solo: nella HSP ci sono degli obiettivi di community (esempio: invita un amico, interagisci sul canale Discord) che ti faranno accumulare ticket per l’estrazione: più ticket hai, più sono le chance di vincere! E gli altri premi? Abbonamento alla Milan Games Week, biglietti per le finali delle competizioni di League of Legends, sessioni di coaching personalizzate e tanti voucher in Riot Points da usare subito sullo store.Partecipa al concorso Hype Summoner Path Sei ancora qui? Visita il sito della HYPE Summoner Path per tutti i dettagli, diventa un pro di League of Legends e vinci premi esclusivi.