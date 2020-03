Il vincitore del World's Fastest Gamer reclutato dalla scuderia di Jenson Button

Il vincitore della stagione 2 del World Fastest Gamer, James Baldwin, ha ricevuto una proposta da sogno: partecipare alla stagione 2020 del GT World Challenge Endurance Championship con il team del campione Jenson Button, il Jenson Team Rocket.

Baldwin gareggerà in tutta Europa con una McLaren 720S GT3 nel team fondato nel 2019 dall'ex campione del mondo di F1 Jenson Button, Chris Buncombe e Bob Neville.

Il giocatore britannico ha vinto anche il premio da 1 milione di Dollari gareggiando contro 10 dei migliori piloti esport del mondo nella finale mondiale dell'ottobre dello scorso anno.

Button ha dichiarato: “sono sempre orgoglioso di supportare un altro giovane pilota britannico che ottiene la sua possibilità nel mondo degli sport motoristici, non importa come ci arrivi. Non vedo l'ora di dare il benvenuto a James nel nostro team e gli auguro il meglio nella sua stagione di debutto”.

Dal canto suo James, che approda in una categoria altamente competitiva, ha dichiarato: “Quando ho ricevuto la notizia che avrei corso in GT3, ero davvero eccitato ma, allo stesso tempo, non voglio che mi travolga. È un'opportunità che voglio sfruttare al massimo”.

“James Baldwin ha impressionato tutti gli osservatori per il suo ritmo e la sua professionalità da quando è arrivato alle nostre finali a Las Vegas lo scorso anno”, ha dichiarato Darren Cox, Presidente e CEO di Torque Esports, organizzatore del World's Fastest Gamer.

Baldwin si unirà al suo nuovo compagno di squadra Chris Buncombe ai test pre-stagionali per il GT World Challenge Endurance Championship sul Circuito Paul Ricard dal 12 al 13 marzo.