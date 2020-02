Vincitori Oscar 2020: ne discutiamo oggi pomeriggio in diretta su Twitch dalle 16:00

Tra i film vincitori dei Premi Oscar 2020 non mancano vere e proprie sorprese a cominciare dalla vittoria di Parasite, evento che ha catalizzato l'attenzione durante la magica notte di Hollywood. Ne discutiamo oggi pomeriggio in diretta!

Appuntamento dalle 16:00 alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it con Francesco "Fossa" Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli per commentare vincitori, vinti e sorprese dei Premi Oscar 2020. Sono tante le statuette assegnate nella notte tra il 9 e 10 febbraio, tra le tante citiamo i premi a Toy Story 4 come miglior film d'animazione, American Factory come miglior documentario, Parasite come miglior film internazionale e miglior film, Joaquin Phoenix (Joker) come miglior attore e Renee Zellweger (Judy) come miglior attrice, solamente per citarne alcuni.

