Ecco i vincitori di University Master tra Rocket League, eFootball e Clash Royale

Altro anno, altre competizioni esport per i giovani italiani: dopo avere visto i risultati dello split invernale del torneo Amazon University Esports, è il momento di scoprire chi ha vinto il torneo University Master per studenti degli atenei del Belpaese, organizzato da 2Watch.

Dopo oltre un mese di qualificazioni e semifinali online, per migliaia di sfide con centinaia di partecipanti, i tre player che hanno vinto i trofei University Master sono DavideRooney, Mjayjayy e SashinoDigiac.

Il primo, Davide Barone dell’Università di Palermo, ha vinto sia il premio finale del torneo di Clash Royale, sia la targa Ultrafast per la distruzione di una torre nel minor tempo. Il secondo, Giacomo Zanini dell’Università degli Studi di Padova, si è laureato campione di Rocket League; il premio Ultrafast in questa categoria è andato a Sorius, aka Matteo Bruschetta. SashinoDigiac, alias Salvatore Di Giacomo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha invece vinto nella categoria eFootball; il premio Ultrafast per il gol più veloce è andato a ArashAK47, alias Arash Kaskaei. In tutto, questi giocatori si sono suddivisi il montepremi da 7.500 euro in borse di studio.

La finale della University Master, realizzata al Samsung District di Milano, è stata seguita da oltre 150.000 spettatori grazie alla diretta sul canale Twitch di 2WATCH e sul sito Gazzetta.it, con il supporto dello speaker Bryan Ronzani e della cosplayer Antonella Arpa in arte Himorta.

Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, ha dichiarato: “L’University Master rappresenta per noi un concetto di unione tra il gaming ed il mondo universitario, un percorso in grado di premiare gli studenti grazie alla loro passione fornendogli gli strumenti per investire nel loro futuro. Promuovere un brand attraverso l’University Master non significa soltanto ricevere grande visibilità ma inviare un messaggio chiaro per chi intende investire sulle nuove generazioni, un valore immancabile nelle strategie delle aziende che intendono raggiungere la GenZ”.