Violenza sessuale in Cyberpunk 2077? Ne parlano gli sviluppatori

Cyberpunk 2077 potrebbe finire nel mirino della censura australiana, per via di due tratti che potremmo trovare nel gioco, su cui l'ente non transige. Si tratta dell'uso di droghe e della violenza sessuale. Se il primo sembra abbastanza scontato, gli sviluppatori hanno cercato di chiarire sul secondo aspetto.

In Cyberpunk 2077 ci troviamo in un mondo in cui è possibile scambiare le proprie parti del corpo per migliorarle, rimpiazzandole con componenti meccaniche, per cui ingerire sostanze che interagiscano co esse, o che migliorino la propria velocità, forza, intelligenza e quant'altro, è un elemento che sarà sicuramente presente nel gioco. Per dirla con le parole del producer John Mamais, fra il serio e il faceto: "Non puoi davvero fare qualcosa di cyberpunk senza le droghe".

Mamais ha continuato: "Non abbiamo intenzioni di annacquare il gioco, ma non credo ci siano situazioni in cui il giocatore può predere droghe reali ed ottenerne un bonus. E di sicuro non ci sarà violenza sessuale priva di gusto".

Il producer ha infine chiarito soprattutto quest'ultimo aspetto, rivelando che, mentre il giocatore non sarà assolutamente coinvolto in atti di violenza sessuale, quest'ultima potrebbe comunque esistere nel mondo di gioco. Staremo a vedere se e come verrà rappresentata.

Cyberpunk 2077 è stato rinviato, ed uscirà ora a Settembre 2020. Nell'attesa, date un'occhiata al nostro tour negli studi di CD Projekt RED.