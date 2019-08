Violenza e videogiochi: Take-Two critica aspramente le ultime dichiarazioni di Trump

Dopo gli avvenimenti di Dayton ed El Paso, che hanno fatto da scenario all'ennesima sparatoria di massa avvenuta negli Stati Uniti, Donald Trump non ha perso occasione per indicare l'intrattenimento videoludico come una delle maggiori cause di simili tragedie, che con così tanta regolarità si verificano negli USA.

Il controverso presidente degli USA ritiene che la "glorificazione della violenza" a cui assistiamo nei videogiochi possa gravemente influenzare il comportamento di un giovane fino a portarlo a commettere atti come quelli di El Paso e Dayton. Un cambiamento culturale è quindi ritenuto necessario, affinché non sia la violenza ad essere esaltata ma "il valore e la dignità di ogni vita umana".

Peccato, però, che un'infografica pubblicata da Reggie Fils-Aime in persona abbia chiaramente dimostrato l'inadeguatezza delle dichiarazioni di Trump: il tasso di violenza negli USA è estremamente più alto rispetto agli altri paesi, eppure l'intrattenimento videoludico è ormai diffuso in tutto il mondo.

A criticare aspramente queste dichiarazioni è arrivato anche Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, che ha così commentato ai microfoni di Barron's:

"Siamo davvero nauseati e rattristati da queste tragedie insensate. Detto questo, dare la colpa all'intrattenimento è irresponsabile. Inoltre, è irrispettoso per le vittime e le loro famiglie. Il fatto è che l'intrattenimento è diffuso in tutto il mondo... Ma la violenza armata è unicamente americana. Quindi, dobbiamo affrontare i problemi reali". Voi cosa ne pensate al riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti.