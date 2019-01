VIP Demo di Anthem:servizi login EA 'stanno recuperando',prosegue l'attività di assistenza

Nel corso della giornata odierna, ha preso il via la VIP Demo di Anthem su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Tuttavia, alcune problematiche hanno limitato le possibilità di accesso degli Utenti.

Come segnalatovi in precedenza, infatti, la VIP Demo di Anthem non è risultata accessibile ad un significativo numero di videogiocatori. Per risolvere la situazione si è dunque attivata Electronic Arts, che ha fornito agli Utenti frequenti aggiornamenti tramite il proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare in calce, la Software House ha infatti segnalato di essere al lavoro su di un ampliamento della capacità dei server, così da poter soddisfare l'intero afflusso di giocatori, molti dei quali segnalavano difficoltà legate al login. Nel corso della serata, oltre alla Demo di Anthem, l'attività dell'assistenza EA ha coinvolto anche altri servizi e giochi.

A quanto pare, i primi risultati del lavoro di Electronic Arts stanno iniziando a manifestarsi. In tarda serata infatti, l'account Twitter ufficiale dell'assistenza EA ha pubblicato un nuovo cinguettio, anch'esso disponibile in calce a questa news. Al suo interno si afferma: "I nostri servizi di login stanno recuperando e osserviamo una migliore stabilità. Stiamo ancora indagando altre problematiche legate ai servizi per Utenti Xbox One, e vi aggiorneremo qui quando avremo più informazioni".