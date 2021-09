Viper Gaming Patriot: 25% di sconto su cuffie, tastiera e mouse da Gamelife

Gamelife si appresta a salutare il mese di settembre con uno sconto del 25% sugli accessori e le periferiche del marchio Viper Gaming Patriot, indirizzati in particolar modo a tutti i PC gamer desiderosi di potenziare la propria esperienza di gioco. Scopriamole assieme.

Cominciamo segnalandovi le Cuffie Gaming Viper V380 Virtual 7.1 al prezzo 60,75 euro al posto di 81 euro: l'headset è compatibile con con PC, PS4 e PS5 ed è dotato anche di microfono ENC e spettro completo RGB. Per chi cerca un nuovo mouse non troppo costoso c'è il Viper V530 LED, offerto a 23,25 euro invece di 31 euro, mentre i più esigenti possono puntare al Mouse Gaming Laser Viper V570 Rgb (Blackout Edition) a 53,25 euro, anziché 71 euro. I due mouse possono essere accoppiati al tappetino Viper Larg Size (32x45), proposto a 11,25 euro invece di 15 euro. Infine, segnaliamo lo sconto sulla Tastiera Meccanica Gaming Viper 765 RGB, acquistabile a 75,75 euro anziché 101 euro: la tastiera è dotata di una serie completa di funzioni tra cui il primo interruttore a scatola DIP LED per gli effetti luminosi, resistente all'acqua e alla polvere.

Se siete interessati alle offerte, allora vi consigliamo di visitare la pagina degli sconti Viper Gaming Patriot: troverete anche tantissimi altri dettagli sulle specifiche tecniche e le compatibilità dei prodotti elencati.