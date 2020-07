Vipra, il nuovo video Bene Dai è in stile videogioco anni '80!

Vipra ha pubblicato oggi il secondo brano del suo percorso solista e nuovo singolo Bene Dai (Asian Fake/Sony Music Italy). Il video è stato realizzato da Matteo Corradini (The Pills) e Diego Sacchetti per Morbidware. Si tratta del game play di un gioco a tutti gli effetti, declinato all’interno di un video musicale.

Vipra, insieme allo stesso Corradini e a Tommaso Naccari, ha annunciato la data di uscita del video nel corso di una diretta sul canale Twitch di Asian Fake, all’interno della quale l’artista ha presentato il progetto.

Il video rimanda al platform gaming degli anni '80: un’unica schermata fissa e bidimensionale di lato nella quale l'eroe, in questo caso Vipra, accompagnato da Mr. Monkey, può saltare, evitare ostacoli, combattere nemici e raccogliere oggetti. Gli elementi presenti all’interno del video attingo invece da un immaginario contemporaneo. Nella schermata iniziale del video, oltre agli autori del brano, sono presenti artisti amici di Vipra: Lil Busso, Pietro 13, Psicologi, Rosa Chemical, Venerus, Madame, Generic Animal e la sola Myss Keta in chiusura.

In un momento in cui il presente sembra peggiorare di giorno in giorno e il futuro diventa sempre più minaccioso, Bene Dai - prodotto da Mr Monkey - è la risposta di chi non ha più voglia di parlare, di raccontare drammi e delusioni a un’altra persona che, molto probabilmente, non capirebbe. Il brano riprende le atmosfere emerse in Ragazzino. Un’ironia agrodolce racconta la vita di un giovane e della sua generazione: il lavoro, l’amore e gli amici, insieme a tutti gli elementi del quotidiano, sono temi ampi e astratti che l’occhio di Vipra taglia per il suo personalissimo racconto.