Virgil van Dijk entra negli esport: l'avventura inizia in Inghilterra con FIFA e Fortnite

Dopo l’entrata di Usain Bolt nel mondo esport, anche un’altra star degli sport si cimenta in un’avventura nella “controparte” elettronica: il campione olandese e difensore del Liverpool Virgil van Dijk è diventato ambassador e shareholder di Tundra Esport.

Con un annuncio su Twitter, la società con sede a Londra ha svelato il coinvolgimento di van Dijk come ambassador del brand, sempre pronto a “offrire supporto e tutoraggio” ai giovani talenti esport. La sua passione per i videogiochi, in particolar modo FIFA, Fortnite e simulatori di guida, sarà particolarmente utile in quanto Tundra Esports attualmente schiera squadre su FIFA, Dota 2 e Fortnite, con il team del MOBA firmato Valve vincitore dell’ESL One Fall 2021.

Virgil van Dijk ha dichiarato: “Sono estremamente entusiasta di unirmi a Tundra Esports, è una delle organizzazioni di eSport in più rapida crescita al mondo e si sta muovendo in una direzione molto eccitante”. In un’intervista ai microfoni di EsportsMag, invece, il CEO Evgeniy Roshchupkin e il cofondatore Maxim Demin hanno svelato i retroscena della scelta di van Dijk: “Abbiamo parlato con tanti dei migliori atleti della premier League perché è la più seguita al mondo e i giocatori sono delle vere e proprie star. Le conversazioni erano molto incentrate sul business e la maggior parte di loro voleva essere un semplice ambassador, con Virgil è stato molto diverso e il motivo è che lui è un videogiocatore accanito. Lui ha visto il potenziale di andare oltre l’ambassadorship e diventare un investitore. Lui ha visto per sé una crescita imponente e noi abbiamo trovato una persona tanto entusiasta del gaming quanto noi”.

Restando nel mondo esport, sappiate che è iniziato il Championship Weekend della COD League 2022.