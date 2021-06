Virtua Fighter 5: il gioco gratis con PlayStation Plus ha già un DLC 'leggendario'

Tra i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2021 c'è anche Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, riproposizione del classico picchiaduro di SEGA mossa dal Dragon Engine del Ryu Ga Gotoku Studio.

Il gioco, ricordiamo, è arrivano nel servizio in abbonamento di Sony il giorno stesso in cui è stato lanciato sul mercato, e si dà il caso che sia stato accompagnato da un DLC indirizzato ai fan storici della saga. Si chiama "Pacchetto Leggendario", è in vendita su PlayStation Store al prezzo di 9,99 euro e include elementi per la personalizzazione, modelli dei personaggi, arene e musiche ispirate al rivoluzionario Virtua Fighter originale datato 1993!

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown | Pacchetto Leggendario - 9,99 euro

Elementi per la personalizzazione (circa 2000 tipi)

Modelli dell'originale Virtua Fighter (tutti i 38 personaggi)

Costumi dei personaggi (tutti i 19 tipi)

Arene dell'originale Virtua Fighter

UI combattimento dell'originale Virtua Fighter

Musiche e audio della serie di Virtua Fighter (180 brani)

Emoji spettatori (tutti i 40 tipi)

SEGA specifica che i design originali sono stati presi d'ispirazione e ricreati appositamente per Ultimate Showdown. Inoltre, le del Virtua Fighter originale non possono essere usate nei combattimenti online.