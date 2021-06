Virtua Fighter 5 su PS4: luci e ombre della remaster di uno dei migliori picchiaduro

Disponibile gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus di giugno, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è uno dei picchiaduro più complessi e tecnici di sempre, tuttavia la remaster presenta una serie di problemi. Vi raccontiamo tutti i dettagli nella nostra recensione.

Annunciata a ridosso del suo ingresso nella ludoteca di PlayStation Plus su PS4, l'edizione Ultimate Showdown di Virtua Fighter 5 è stata accolta con giubilo dai fan della serie, specie in funzione dell'utilizzo del Dragon Engine per la ricostruzione del motore grafico e per gli altri interventi di attualizzazione che hanno coinvolto, ad esempio, l'aggiunta di una nuova interfaccia, di una sequenza d'apertura riscritta e di un sistema di illuminazione aggiornato.

All'atto pratico, però, le speranze che hanno accompagnato il reveal vengono tristemente disilluse da un netcode insufficiente a reggere il peso dell'infrastruttura multiplayer, vero perno dell'esperienza di gioco e, per questo, causa scatenante delle critiche mosse all'intero progetto. Non è chiaro se gli sviluppatori sapranno risolvere questi problemi che inficiano profondamente sul gameplay, intaccando un combat system comunque solido e divertente a distanza di decenni.

Per saperne di più sull'ultima fatica digitale di SEGA appena approdata nella Instant Game Collection dei giochi PS Plus gratis di giugno, vi rimandiamo alla nostra recensione di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.