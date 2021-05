Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown annunciato: arriva in esclusiva PS4 a giugno

Esattamente come promesso da SEGA, ecco che arriva l'annuncio ufficiale di Virtua Fighter 5 Ultimate Shodown, versione aggiornata e arricchita del picchiaduro originariamente pubblicato nel 2007 su PlayStation 3 e giunto un anno più tardi anche su Xbox 360.

Virtua Fighter 5 Ultimate Shodown è stato "rifatto per una nuova generazione" e, pur includendo le stesse fondamenta ludiche ed il medesimo combat system dell'originale, godrà di numerosi miglioramenti tecnici e funzionalità inedite. Il picchiaduro è stato ricostruito tramite il Dragon Engine, motore grafico proprietario del Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza, Fist of the North Star Lost Paradise), ed includerà nuovi accompagnamenti musicali per ogni stage, una nuova interfaccia utente, una nuova sequenza d'apertura, un sistema di illuminazione aggiornato e nuovi shader. I giocatori potranno inoltre fare da spettatori alle partite in tempo reale, partecipare a tornei online, e unirsi a lobby pubbliche e private fino a 16 partecipanti in cui saranno incluse nuove opzioni per la comunicazione. In cima potete dare uno sguardo al trailer di annuncio, mentre in calce vi abbiamo riportato una prima serie di immagini tratte dal fighting game.

Come sottolineato al termine del filmato di presentazione, Virtua Fighter 5 Ultimate Shodwon sarà disponibile a partire dall'1 giugno in esclusiva su PlayStation 4. Riprende quota, a questo punto, il leak che suggeriva la presenza del picchiaduro di SEGA tra i giochi gratis di giugno del PS Plus, che molto probabilmente verranno svelati definitivamente da Sony nella giornata di domani.