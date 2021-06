Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown guida: i migliori personaggi per iniziare

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è disponibile dal primo giugno in esclusiva PS4 e fa parte dei giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2021. Seppur attraverso una riedizione del quinto capitolo, ciò segna il ritorno dell'amata serie di picchiaduro SEGA, assente dalle scene da diversi anni.

La serie di Virtua Fighter è nota per essere tra i Picchiaduro 3D più tecnici e profondi di sempre, una sorta di "simulatore di arti marziali" che punta più sul realismo e l'eleganza dei combattimenti che sulla spettacolarità esagerata vista in altre produzioni analoghe. Per questo motivo è stata sempre vista come poco incline per i neofiti e i meno pratici di Picchiaduro, richedendo infatti molto tempo e dedizione prima di riuscirne a padroneggiare le meccaniche di gioco. Ciò però non toglie che anche Virtua Fighter 5 offre personaggi più "user friendly" rispetto ad altri, perfetti per iniziare e apprendere così le basi. Ecco di seguito alcuni lottatori maggiormente indicati per i novizi:

Brad Burns

Sin dalla sua introduzione in Virtua Fighter 4 Evolution, Brad è uno dei personaggi migliori per cominciare a giocare grazie a un parco mosse di facile apprendimento e una serie di rapide ed efficaci combo con le quali mettere a terra gli avversari. Per essere sfruttato al meglio richiede di avere appreso almeno un minimo le basi di gioco, poiché tende spesso a rimettersi in posizione neutra dopo diversi attacchi, cosa che potrebbe cogliere di sorpresa i neofiti. Ma una volta padroneggiato sa rivelarsi estremamente efficace.

El Blaze

Il luchador del Picchiaduro SEGA è un'altra scelta eccellente per iniziare con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, merito soprattutto della grande agilità che lo caratterizza consentendogli di mettere a segno attacchi ripetuti in poco tempo. Il tutto facilitato dall'immediata esecuzione della maggior parte dei suoi attacchi e prese, che necessitano della semplice pressione di un paio di tasti senza grossi sforzi. Anche come difensore se la cava bene, rendendo El Blaze una carta vincente per i nuovi arrivati ma anche per chi ha già dimestichezza con la serie.

Jacky Bryant

Agile, forte e dotato di poderose combo a suon di calci, Jacky è un altro personaggio da tenere in considerazione per chi vuole far pratica con lo stile di Virtua Fighter. Si rivela inoltre un personaggio perfetto anche per le sfide avanzate una volta padroneggiato: le sue combo basate sui calci possono infatti spingere l'avversario a dover attivare la difesa in più occasioni, con il rischio di essere sbalzato sempre più indietro e uscire così dal ring. Una scelta pregevole per chiunque.

Jean Kujo

Seppur non rapidissimo nei movimenti, Jean compensa questa sua mancanza con forza bruta, combo potenti e un raggio d'azione piuttosto ampio. Si tratta di un lottatore completo e bilanciato, le cui mosse migliore sono inoltre molto facili da eseguire senza particolari combinazioni di tasti.

Jeffy McWild

Non ingannino la sua stazza e la sua lentezza nei movimenti: Jeffry sa offrire un buon bilanciamento in termini di potenza ed accessibilità, arrecando grossi danni anche con semplici mosse. Può tuttavia mostrare il fianco ai rivali nel momento in cui carica i colpi, ritrovandosi scoperto e "regalando" così un attaco gratuito all'avversario, ma per il resto è un altro personaggio indicato per imparare a giocare e far capire più velocemente quando è il momento giusto per colpire e quando indietreggiare.

Lau Chan

Da sempre considerato il personaggio più accessibile del franchise, Lau offre un parco mosse limitato in quantità ma dotato sia di colpi potenti che di combo basate su pugni e calci rapidi e letali. Risulta però molto più limitato in termini di varietà rispetto ad altri membri del roster, pertanto utilizzarlo contro giocatori veterani potrebbe risultare una mossa azzardata. Tuttavia, il guerriero cinese è perfetto per i neofiti che potranno così imparare molto velocemente le meccaniche di base.

Pai Chan

Esattamente come suo padre Lau, anche Pai risulta indicata per i giocatori alle prime armi, godendo di uno stile di combattimento equilibrato che non lascia margine a grossi rischi e consente di eseguire attacchi, proiezioni e combinazioni efficaci. Forse pecca un po' in ambito difensivo, ma resta una scelta azzeccata per cimentarsi nelle sfide con il CPU e, magari, contro i primi giocatori in rete.

Sarah Bryant

Anche Sarah, proprio come il fratello Jacky, sa rivelarsi molto efficiente nelle mani dei novizi per via della sua rapidità e le varie combinazioni incentrate sui calci. Per certi versi rispetto a Jacky risulta persino più accessibile essendo un personaggio ancora più orientato verso l'offensiva. Ciò però a discapito della difesa, punto debole dell'affascinante combattente che potrebbe quindi risultare meno indicata per le sfide a grandi livelli.

Wolf

Altro personaggio perfetto per apprendere le basi di Virtua Fighter dall'ABC. In qualità di wrestler, Wolf appare più lento e meno incline all'utilizzo di combo, ma risulta al contrario devastante con le proiezioni e gode anche di una buona difesa. Va dritto al sodo, senza richiedere di memorizzare nessuna particolare sequenza di pulsanti. Ma essendo molto diretto e basilare, apprese le fondamenta del gioco potrebbe essere messo in disparte a favore di altri personaggi.

Con questi 9 personaggi (con un occhio di riguardo verso Lau, El Blaze e Brad) c'è quindi tutto l'occorrente per iniziare con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e apprendere così come giocare con questa interessante riedizione del quinto episodio. Ci vuole tempo ed impegno anche con questi lottatori, ma una volta padroneggiato il sistema di combattimento non solo il titolo SEGA regala soddisfazioni, ma si apre un poco alla volta la strada per sperimentare alcuni dei guerrieri avanzati e più sofisticati: i tecnicismi di Lei-Fei, lo stile dell'ubriaco di Shun Di e la potenza di Akira Yuki vi aspettano. Date una chance se potete al gioco: il successo di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown potrebbe portare a un nuovo capitolo. Che davvero in futuro possa finalmente arrivare Virtua Fighter 6?