Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Kazuma e Ichiban nel nuovo DLC sulla serie di Yakuza

L'offerta ludica e contenutistica di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown verrà presto espansa con l'ingresso del Collaboration Pack della Serie di Yakuza, un DLC che darà modo agli appassionati dell'ultimo capitolo dello storico picchiaduro SEGA di indossare i panni di personaggi come Kazuma e Ichiban.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo sarà foriero di sorprese per tutti i patiti di Yakuza. Al suo interno troveranno infatti spazio circa 650 elementi per la customizzazione del personaggio, 19 tipologie di costumi per i combattenti e altri 19 costumi specifici per i lottatori provenienti dalla serie di Yakuza, 20 brani tratti dall'IP di Yakuza e ulteriori 20 tracce di sottofondo musicale provenienti da Virtua Fighter 3. Nel DLC vengono offerti anche 40 Sticker per spettatori.

La commercializzazione di Yakuza Series Collaboration Pack è prevista per la giornata di mercoledì 8 dicembre. Nell'annunciare il nuovo DLC di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, SEGA ricorda che il picchiaduro è disponibile "gratuitamente" per gli abbonati a PlayStation Now. Prima di lasciarvi ai commenti e al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown a firma di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.