Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: il netcode è basato sulla versione del 2012

Buone notizie per tutti gli appassionati di picchiaduro sulle piattaforme di casa PlayStation: non solo Virtua Fighter 5 tornerà in un'edizione nuova di zecca chiamata Ultimate Showdown, ma lo farà anche gratuitamente per tutti gli abbonati al Plus. Il picchiaduro di casa SEGA sarà infatti uno dei giochi PS4 gratis di giugno 2021.

Su queste pagine avete già trovato il trailer e le prime immagini di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, quest'oggi invece vi proponiamo un esteso video gameplay e un'informazione circa il netcode della componente online. Il filmato, confezionato dallo youtuber specializzato in picchiaduro Maximilian Dood, mette in risalto tutte le novità di questa nuova edizione, tra cui il nuovo motore grafico (il Dragon Engine del Ryu Ga Gotoku Studio, che si è occupato dei lavori di restauro), un sistema di illuminazione aggiornato agli standard moderni, una nuova colonna sonora, un'interfaccia utente riprogettata, una sequenza d'apertura inedita e altro ancora.

A proposito della componente multigiocatore di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown - che è stata espansa con lobby da 16 partecipanti, nuove opzioni di comunicazione e la modalità spettatore - abbiamo scoperto che non suppoterà il rollback netcode, una tecnologia online moderna e reputata più affidabile dagli appassionati di picchiaduro, dal momento che contribuisce a ridurre gli inciampi e lo stuttering che possono inficiare il corretto svolgimento dei match online. A rivelarlo è stato Kotaku, che inoltre specificato che il netcode di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown è stato costruito sulla base di quello di Final Showdown, edizione del picchiaduro datata 2012.