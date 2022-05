Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown x Tekken 7: il crossover ha una data vicinissima

Tutto pronto per l' evento crossover tra Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Tekken 7, annunciato da SEGA lo scorso marzo e che darà il via a una collaborazione tra due delle più iconiche serie di Picchiaduro 3D in tutto il mondo.

La casa di Sonic conferma che i contenuti ispirati al gioco firmato Bandai Namco saranno disponibili in un pacchetto apposito a partire dal primo giugno 2022. Nel nuovo Collaboration Pack i fan troveranno 19 costumi ispirati ai più popolari lottatori di Tekken 7 (tra cui Kazuya, Heihachi, Jin, Paul, Nina e King), oltre a 20 brani della sua colonna sonora e un'interfaccia che ricalca il celebre Picchiaduro uscito originariamente nel 2017.

Chiaramente si tratta di skin alternative applicate al roster di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, ma l'effetto resta comunque intrigante e permette di dare vita a uno scontro sul ring tra le due celebri serie nate nella prima metà degli anni '90 e proseguite tra alterne fortune: se infatti Tekken si mantiene sulla cresta dell'onda ancora oggi, il brand SEGA è ancora fermo al quinto capitolo uscito originariamente nel 2006 e riproposto a più riprese negli anni successivi.

A tal proposito, SEGA sta riflettendo sul futuro di Virtua Fighter, tuttavia per adesso un eventuale Virtua Fighter 6 non sembra affatto all'orizzonte. Non resta che godersi Ultimate Showdown e le sue collaborazioni, in attesa di novità per il franchise.