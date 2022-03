Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown x TEKKEN 7: il trailer presenta l'evento crossover

A qualche mese di distanza dalla pubblicazione del DLC a tema Yakuza in Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, è tempo di una ulteriore collaborazione per il picchiaduro.

In occasione delle finali della competizione Virtua Fighter’s Challenge Cup - Season 0, il team di SEGA ha infatti annunciato una nuova partnership per il titolo. Grazie ad una collaborazione con Bandai Namco, nello specifico, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown potrà presto accogliere un evento crossover legato a TEKKEN 7.

Per celebrare l'annuncio, non poteva ovviamente mancare il trailer dedicato d'ordinanza, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Grazie al filmato, scopriamo che il titolo SEGA accoglierà a breve una serie di costumi DLC ispirati a TEKKEN 7. Per il momento, non sono disponibili ulteriori dettagli in merito alla collaborazione, con contenuti e data di pubblicazione che saranno comunicati più avanti da SEGA e Bandai Namco. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 (e in retrocompatibilità su PlayStation 5), oltre che nel catalogo di PlayStation Now.

In questo momento, l'universo del picchiaduro Bandai Namco è in particolare fermento. Mentre la community di appassionati attende la conferma dell'avvio dei lavori su TEKKEN 8, è infatti stato annunciato Tekken: Bloodline, un adattamento anime della storica serie videoludica, che sarà realizzato da Netflix.