Virtua Fighter 6, niente reveal ai Game Awards: SEGA valuta il ritorno della serie

Alle considerazioni sulla natura graffiante e ribelle dei nuovi giochi reboot di SEGA, Shuji Utsumi di SEGA of America aggiunge delle altrettanto importanti riflessioni sul mancato annuncio del nuovo capitolo di Virtua Fighter ai Game Awards 2023, suggerito dallo stesso publisher nipponico prima dello show losangelino.

Consapevole del grande entusiasmo della community e della disillusione per l'assenza di Virtua Fighter 6 dal palco dei TGA 2023, l'amministratore delegato della divisione nordamericana di SEGA ha sostenuto ai microfoni del Washington Post che "in questo momento stiamo ancora valutando il ritorno di Virtua Fighter, una delle nostre serie classiche più amate".

L'alto dirigente della casa di sviluppo e produzione giapponese coglie l'opportunità offertagli dall'intervista al Washington Post per entrare nel merito di queste valutazioni e spiegare che "Virtua Fighter è una serie che non usa trucchi o mosse speciali come Street Fighter, è da sempre un picchiaduro molto realistico. Come possiamo rendere più drammatici gli scontri di Virtua Fighter? È un qualcosa su cui stiamo lavorando".

Dalle parole di Utsumi, quindi, emerge la chiara intenzione dei vertici SEGA di evolvere e attualizzare la serie di Virtua Fighter senza stravolgerne l'impianto ludico, il realismo e l'unicità del suo sistema di combattimento. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a ripercorrere idealmente le sorprese dell'ultimo evento presentato da Geoff Keighley leggendo il nostro riassunto degli annunci dei Game Awards 2023.