Virtua Fighter: il quinto capitolo sta per tornare su PlayStation 4?

La serie di Virtua Fighter è sparita dai radar ormai da anni. L'ultimo titolo principale ad essere pubblicato è stato Virtua Fighter 5 Final Showdown su PlayStation 3 e Xbox 360, ma da allora non si è mai più parlato di un possibile sesto capitolo.

Adesso qualcosa sembra muoversi, ma anche stavolta non si tratterebbe di un episodio inedito. Su una rating board della Corea del Sud è infatti apparso Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, ipotetica nuova revisione del quinto capitolo uscito originariamente nel 2007 su PS3. La nuova edizione sarebbe prevista unicamente per PlayStation 4. A scoprirlo è stato l'utente di Twitter nokcha334, con la classificazione che sarebbe stata registrata lo scorso 19 marzo. Tuttavia al momento SEGA non si è pronunciata sul possibile ritorno del quinto capitolo, pertanto il tutto va al momento preso con le pinze nella speranza che non si tratti magari di un pesce d'aprile in ritardo.

Se davvero invece le voci dovessero trovare conferma, non sarebbe da escludere l'ipotesi che tale edizione possa essere legata in qualche modo al progetto Virtua Fighter x eSports Project annunciato da SEGA nel settembre del 2020. Una cosa è sicura: tutto continua sempre a tacere attorno a un ipotetico Virtua Fighter 6, per il dispiacere di tutti i fan di Akira Yuki e compagnia.