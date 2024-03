Virtua Fighter, Jet Set Radio, Crazy Taxi e Streets of Rage: Midori scatenata con i rumor

La leaker Midori è da tempo un fiume in piena per quanto riguarda anticipazioni sui progetti di varie compagnie nipponiche, Atlus e SEGA in testa. Ed a proposito della casa di Sonic, Midori offre vari dettagli aggiuntivi sui revival in cantiere di numerose serie storiche.

Per quanto riguarda Virtua Fighter, la leaker è sicura che il reveal ufficiale del nuovo gioco avverrà nel corso del 2024, sebbene per adesso non ci siano dettagli più precisi in merito alle tempistiche della presentazione al pubblico. In precedenza Midori aveva affermato che Virtua Fighter 6 sarebbe stato un reboot della serie e con focus su online ed eSports.

Passando al nuovo Streets of Rage, Midori sostiene che il gioco è in sviluppo presso uno studio canadese e che sarebbe in programma anche un'iterazione mobile della serie. Il team dietro il ritorno del celebre Picchiaduro a Scorrimento dovrebbe essere Komi Games. Nono finisce qui: i nuovi Jet Set Radio e Crazy Taxi sarebbero sviluppati in Unreal Engine 5, e che alcune immagini emerse in rete sul reboot di Jet Set Radio rumoreggiato per il 2026 sarebbero collegate a dei test preliminari effettuati negli scorsi mesi.

Infine, per quanto riguarda una possibile collaborazione tra Persona e Fortnite, Midori si dice dubbiosa sul fatto che possa concretizzarsi in quanto SEGA vorrebbe far competizione ai più popolari GaaS in circolazione con il concept del suo "Super Game". Tantissime dunque le anticipazioni, resta ora da capire quante di queste corrispondono al vero.

